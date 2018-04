Alors que la Juventus affrontera la Sampdoria à 18h, Naples avait l’occasion de revenir à un point des Bianconeri. Pour y parvenir, les Partenopei devaient se défaire de l’AC Milan. Dominateurs, les Napolitains prenaient le jeu à leur compte, mais n’arrivaient pas à faire de différences. Finalement, Biglia tentait sa chance et Musacchio était l’affût suite à une parade de Reina. Le défenseur argentais ouvrait le score avant de voir son but refusé pour hors-jeu (38e).

Finalement les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. Le second acte mettait du temps à s’emballer malgré les velléités de Naples. En fin de match, Lorenzo Insigne mettait Gianluigi Donnarumma à contribution (82e). Les deux équipes se quittent sur un triste 0-0 qui n’arrange personne. Dans les autres rencontres, Benevento et Sassuolo se quittaient sur un match nul 2-2. Le Malien Cheick Diabaté s’offrait d’ailleurs un doublé. Bologne l’emportait face à l’Hellas Vérone (2-0) tandis que la Fiorentina et la Spal s’étaient quittées sur un 0-0 en début d’après midi.

Classement de la Serie A

Les matches de l’après-midi :

Fiorentina 0-0 Spal

Milan 0-0 Naples

Sassuolo 2-2 Benevento : Politano (41e et 64e) pour Sassuolo ; Diabaté (22e et 72e) pour Benevento

Bologne 2-0 Hellas Vérone : Verdi (31e) et Nagy (90e +4) pour l’Hellas