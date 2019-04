Le Torino a manqué une belle occasion de se rapprocher des places européennes, en concédant le nul sur la pelouse de Parme (0-0). Les Granata auront pourtant eu plusieurs occasions d’ouvrir la marque, mais Baselli voyait sa frappe frôler le poteau gauche adverse (20e), Luigi Sepe arrêtait un missile d’Alejandro Berenguer (28e), avant que ce dernier ne voit sa tentative passer à droite des cages parmesanes (63e). Un dernier tir de Belotti, laissé seul aux 6 mètres, passait au-dessus de la barre des locaux (86e).

Le Torino monte à la 6e place de Serie A avec ce point du nul, mais n’a qu’une longueur d’avance sur la Lazio (7e) et l’AS Roma (8e), qui comptent respectivement deux matches et un match en plus à jouer. De son côté, Parme met fin à une triste série de trois défaites consécutives et reste en 12e position au classement.