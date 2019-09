La cinquième journée de Liga livre un choc entre le Séville FC et le Real Madrid. Un match de haut niveau entre deux formations qui peuvent prendre la tête du championnat en cas de succès.

A domicile, le Séville FC s’établit dans un 4-3-3 avec Tomas Vaclik dans les cages. Jesus Navas, Diego Carlos, Daniel Carriço et Sergio Reguilon forment la défense derrière Ever Banega, Fernando et Joan Jordan. Enfin, le trio d’attaque est constitué de Lucas Ocampos, Luuk de Jong et Franco Vazquez.

Le Real Madrid propose un 4-4-2 avec Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge est assisté en défense par Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Le double pivot est composé de Casemiro et Toni Kroos. Les couloirs sont occupés par Gareth Bale et James Rodriguez tandis que Karim Benzema et Eden Hazard sont associés en attaque.

Les compositions :

Séville FC : Vaclik - Navas, Diego, Carriço, Reguilon - Banega, Fernando, Jordan - Ocampos, De Jong, Vazquez

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Bale, Casemiro, Kroos, James - Benzema, Hazard

