Non convoqué par Julien Stéphan pour les deux dernières rencontres du Stade Rennais, face à Cluj en Ligue Europa, puis contre Toulouse, en championnat, Clément Grenier ne semblait plus entrer dans les plans de son coach. Alors qu’un malaise régnait autour du vestiaire breton, Julien Stéphan était sorti du silence hier en conférence de presse, pour évoquer la situation de son milieu de terrain et évacuer toute polémique.

Le joueur avait ensuite pris la parole, sur les ondes de RMC, déclarant notamment : « je ne suis pas content d’être en tribunes en Ligue Europa et de l’apprendre la veille, je ne suis pas content d’être en tribune à Toulouse et de l’apprendre la veille. Mais ce n’est pas toujours la faute de l’entraîneur. Il faut savoir se remettre en question. Le message de l’entraîneur a été clair. Je travaille pour retrouver le terrain, ce qui me manque le plus ». Un message qui a été entendu puisqu’il a été convoqué pour le déplacement à Nîmes (samedi, 20h). Reste à savoir s’il jouera. Réponse demain.