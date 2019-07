Ce dimanche, les Glasgow Rangers se sont imposés face à l’Olympique de Marseille (4-0) lors d’un match amical. Entraîneur du club depuis 2018, Steven Gerrard s’est confié sur son adversaire du jour sur le site officiel du club.

« Ce fut un match très bénéfique, face à Marseille. C’était un bon test pour nous, contre une bonne équipe qui possède de bonnes individualités et un bon entraîneur. L’idée est de proposer différents tests et défis aux joueurs, tout au long de la pré-saison. Ils ont fait face à une équipe technique, aujourd’hui, similaire aux défis européens auxquels nous espérons faire face. C’est comme ça que nous voulons voir Ibrox. C’est notre terrain, nous voulons essayer de nous l’approprier autant que possible », déclare l’ex-milieu de terrain de Liverpool.

