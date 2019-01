L’été dernier, Samuel Grandsir a rejoint l’AS Monaco. Mais après six mois et 18 matches sous le maillot du club princier, l’attaquant a été prêté à Strasbourg lors de ce mercato d’hiver. Ce lundi, il a été présenté. L’occasion de revenir sur ses débuts à l’ASM. « Mon début de saison était plutôt intéressant mais au fil du temps j’ai eu moins de temps de jeu. A mon âge, j’ai besoin de jouer pour poursuivre ma progression. En accord avec Monaco j’ai fait le choix d’être prêté ».

Puis il a ajouté : « Je connais bien le Racing pour l’avoir affronté en Ligue 2 ou en Ligue 1. J’aime beaucoup la mentalité du groupe. L’élan actuel et le jeu offensif de l’équipe ont pesé dans mon choix. Je suis impatient de découvrir la Meinau sous le maillot strasbourgeois. Le 12e homme est toujours très important pour les joueurs et le Racing a la chance de jouer presque tous ses matches à domicile à guichets fermés. Je dois être plus efficace pour améliorer ma feuille de statistiques. J’ai les qualités pour marquer plus et faire des passes décisives ».