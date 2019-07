Après plus de sept ans au Paris Saint-Germain, en tant que joueur puis entraîneur des U19, Thiago Motta (36 ans) a décidé de prendre un peu de recul avec le club de la capitale. Quelques jours après son départ, l’ancien milieu de terrain s’est confié pour le journal L’Équipe. Et dans cet entretien, l’Italien réaffirme son ambition d’entraîner les Rouge et Bleu dans un futur proche

« C’était le bon choix à ce moment (de quitter le PSG). Je vais me mettre en condition pour, pourquoi pas, faire mon retour un jour sur le banc de touche du PSG. [...] Mon envie, aujourd’hui, c’est de faire douter Nasser pour qu’il me voie comme un candidat pour entraîner l’équipe première. »

