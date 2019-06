Depuis son arrivée à l’été 2016 au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier n’a jamais dépassé les 8e de finale de Ligue des champions avec l’équipe française, en étant successivement éliminé par le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester United. Cela peut donner l’impression qu’il y a une sorte de « malédiction » qui tourne autour du PSG sur la scène européenne, puisque chaque année les Parisiens semblent armés pour aller loin en C1, sans arriver finalement à faire un beau parcours. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Thomas Meunier est revenu sur ce phénomène qui touche le PSG : « Ce n’est pas une malédiction. C’est juste le fait de pouvoir apporter ce quelque chose qui va emmener le Paris Saint-Germain au sommet européen sur la durée. Il y a un peu d’impatience. Tu peux construire la plus haute tour du monde en deux ans et l’affaire est réglée. Mais on ne peut pas faire ça avec un club de foot. »

« Quand on voit les clubs qui remportent la Ligue des champions, a poursuivi le latéral droit belge, c’est Liverpool, la Juve, le Real, le Barça, le Bayern... Ce sont des institutions. Le PSG est un club assez jeune (fondé en 1970, ndlr), il faut bien se le dire, et qui s’est vraiment recréé avec l’arrivée du Qatar (en 2011, ndlr). Pour moi, il faudra encore quelques années avant de s’installer dans la durée. »