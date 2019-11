Hier soir avait lieu la rencontre tant attendue entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Un match qui s’est terminé sur un score nul de 2-2. En première mi-temps, alors que le score était encore de 1-0 pour les Madrilènes, le PSG s’est vu refuser un penalty et l’annulation du carton rouge pour Thibaut Courtois. La cause est simple : il y a une faute d’Idrissa Gueye sur Marcelo un peu plus tôt dans l’action amenant le penalty.

La VAR est intervenue pour dire à l’arbitre qu’il s’était sûrement trompé de décision. Un fait de jeu qui a rendu fous les supporters parisiens et qui a fait réagir Twitter comme bien souvent. Voici les meilleurs tweets sur cette décision qui a fait grand bruit.