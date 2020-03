Depuis le début de la pandémie de coronavirus, plus d’un tiers de la population mondiale a été appelée à se confiner pour lutter contre la propagation du virus. En France, où c’est le cas depuis près de deux semaines, plusieurs footballeurs ont obtenu l’autorisation de leur club pour rentrer dans leurs pays respectifs, à l’image de Thiago Silva et Neymar au PSG. En Angleterre, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a décrété le confinement de la population du Royaume-Uni pour les trois prochaines semaines au minimum.

Et alors que la Premier League est, pour le moment, suspendue jusqu’au 30 avril, Tottenham a annoncé avoir autorisé, ce dimanche, Heung-Min Son (27 ans) et Steven Bergwijn (22 ans) à retourner dans leurs pays respectifs. Le communiqué des Spurs indique que le premier nommé est rentré en Corée du Sud pour des raisons personnelles alors que la recrue hivernale est retournée aux Pays-Bas pour assister à la naissance de son enfant. Les deux joueurs, blessés, poursuivront toutefois bel et bien leur programme de rééducation et d’entraînement individuel.

The Club has given permission for both Heung-Min Son and @StevenBergwijn to return to their home countries.#THFC #COYS

