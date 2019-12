Ce jeudi, c’est le Boxing Day en Angleterre. En ouverture de cette journée très spéciale, c’est Tottenham qui accueillait, dans son antre londonien le club de Brighton, équipe surprise en Premier League cette année.

Les joueurs de José Mourinho se sont imposés de manière très courte avec une victoire deux buts à un, acquise en seconde période. Harry Kane, le serial buteur britannique des Spurs, a inscrit le but de l’égalisation et continue d’adorer le Boxing Day. Il a joué cinq rencontres à l’occasion de cette journée et a inscrit déjà huit réalisations. Père Noël.