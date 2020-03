Wolverhampton a frappé un grand coup à Londres. En s’imposant au Tottenham Hotspur Stadium face à Tottenham (3-2) dans un match où ils ont été menés à deux reprises, les hommes de Nuno Espírito Santo sont désormais sixièmes de Premier League. Mais surtout, les Wolves ne comptent que 3 unités de retard sur le 4e, Chelsea, et peuvent ainsi rêver de Ligue des Champions. Les Spurs ont eux raté l’opportunité de revenir à 2 points des Blues. Interrogé par Sky Sports à l’issue de la rencontre, José Mourinho n’a pas été tendre envers ses joueurs.

« C’était un bon match. Personne ne voulait se contenter du nul, deux équipes aux styles différents. Nous savons ce qu’ils sont : incroyablement rapides et forts en contre-attaque. Nous sommes une équipe différente. Je crois que nous avons eu plus de possession, nous avons eu plus de contrôle sur le match qu’eux. Je pense que le résultat est totalement injuste pour nous. Ils ont la bonne mentalité et nous avons été punis, pas seulement aujourd’hui, mais depuis un long moment. Nous n’avons pas cette agressivité. Je pense que nous sommes trop bons, je pense que nous sommes trop gentils. C’est la seule chose qui a fait la différence », a pesté le technicien portugais. Tottenham, qui reste sur 3 revers consécutifs toutes compétitions confondues, tentera de relever la tête face à Norwich, mercredi (20h45) dans le cadre du 5e tour de la FA Cup.