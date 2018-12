Cet après-midi, Tottenham avait une belle opportunité de mettre la pression sur Liverpool, qui affrontait Arsenal un peu plus tard dans la journée. Seulement, et malgré l’ouverture du score splendide de Harry Kane, les Spurs se sont inclinés 1-3 face aux Wolves. Une défaite frustrante pour Tottenham qui a laissé filer son avantage dans les vingt dernières minutes. De plus, avec la victoire de Liverpool contre Arsenal (5-1), les hommes de Mauricio Pochettino ont réalisé la contre-performance du jour. L’entraîneur argentin est revenu sur cette rencontre, dans des propos relayés par le site internet du club.

« Chaque défaite est décevante, mais c’est le type de match qui arrive toujours dans une saison. Je pensais que nous avions le contrôle, mais au cours des 15 ou 20 dernières minutes, on a été en difficulté, en particulier dans la façon dont nous avons concédé le premier but. Il était alors difficile de trouver l’énergie nécessaire pour jouer. C’est difficile quand vous pensez que le jeu est sous contrôle et que vous allez gagner, mais jusqu’à ce que le match soit terminé, vous ne pouvez pas perdre votre énergie et votre concentration et cela s’est passé au cours des 20 dernières minutes », a ainsi déclaré l’entraîneur des Spurs.