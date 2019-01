Pas forcément verni ces derniers jours avec la blessure d’Harry Kane, Tottenham connaît un nouveau coup dur. Les Spurs qui sont en lutte avec Liverpool et Manchester City pour le titre en Premier League vont devoir composer sans Dele Alli (22 ans).

Le milieu de terrain anglais a contracté une blessure aux ischio-jambiers. Après des scans et une évaluation médicale, le joueur connait sa durée d’indisponibilité. Celle-ci est d’environ un mois et demi et l’écartera des terrains jusque début mars.

