Présenté officiellement aux médias ce jeudi après-midi, le nouveau manager de Tottenham José Mourinho a tenu à adresser quelques mots à son prédécesseur Mauricio Pochettino. Et c’est avec une certaine classe que le Special One a rendu un vibrant hommage au coach argentin, démis de ses fonctions mardi après cinq ans et demi de bons et loyaux services.

« Je le fais avec un peu de tristesse, mais je dois parler de Mauricio. Je dois le féliciter pour le travail qu’il a accompli. Ce club sera toujours sa maison. Ce terrain d’entraînement sera toujours son terrain d’entraînement. La porte lui sera toujours ouverte. Il retrouvera le bonheur. Il retrouvera un grand club. Il aura un grand avenir, » a ainsi confié Mourinho. Une certaine bienveillance qui devrait énormément toucher Mauricio Pochettino...