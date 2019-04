Auteur d’une erreur sur le but victorieux de Liverpool dimanche dernier (défaite 2-1), Hugo Lloris est pointé du doigt en Angleterre. Il faut dire que l’intervention du gardien français est malheureuse et conduit au but contre son camp de Toby Alderweireld. Toutefois, le joueur de Tottenham peut compter sur un soutien de poids : son entraîneur Mauricio Pochettino. Ce dernier l’a défendu corps et âme en conférence de presse.

« Il est mon capitaine et l’un des meilleurs gardiens du monde. Il ne fait aucun doute que Hugo est l’un des meilleurs. [....] Nous devons être forts et soutenir nos joueurs. Hugo va être génial pour nous, comme toujours. C’est l’un des joueurs les plus importants pour le futur. »