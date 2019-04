Après sa victoire au match aller (1-0), Tottenham a chuté ce mercredi soir contre Manchester City (3-4) à l’Etihad Stadium dans le cadre des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Mais avec les trois buts marqués à l’extérieur, les Spurs ont obtenu leur billet pour les demi-finales, où ils défieront l’Ajax Amsterdam. Après la rencontre, Mauricio Pochettino a fait part de sa satisfaction au micro de RMC Sport : « faire ça en battant une équipe comme Manchester City, favorite pour la victoire finale, c’est énorme. Je veux féliciter mes joueurs, ils ont tout donné pour le club et les supporters. »

« C’est difficile de se comparer aux grands d’Europe. Pour être champion d’Europe, il faut commencer par gagner des titres, mais ce n’est pas vraiment facile de créer une équipe qui a cette culture de la gagne. Mais on est dans le bon sens, on vient d’inaugurer notre nouveau stade et je pense que c’est le premier pas pour que notre équipe ait une structure et qu’elle fasse de grandes choses en Europe », a poursuivi l’entraîneur du club londonien.