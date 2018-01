Alors que Harry Kane est annoncé dans le viseur du Real Madrid pour l’été prochain, le coach des Spurs a accordé un entretien à l’émission espagnole El Chiringuito dans lequel il a été interrogé sur son attaquant.

« Si le Real Madrid vient et nous ne voulons pas le vendre, il devra rester ici et le comprendre. Après, du côté humain, si le joueur te demande à partir, comme Modric et Bale à l’époque, on verra ce qui se passera. Aujourd’hui, ce n’est pas arrivé, et j’espère qu’il va rester beaucoup d’années ici encore », a expliqué l’Argentin.