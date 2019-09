Arrivé à Tottenham cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele s’est rapidement imposé au sein des Spurs puisque l’international français a joué l’intégralité des deux premières rencontres de Premier League. Mais derrière, le joueur de 22 ans s’est blessé à la cuisse.

Absent pendant plusieurs semaines, l’ancien Lyonnais a donc manqué la trêve internationale avec les Bleus, mais ce dernier vient de faire son grand retour. Le club londonien vient de confirmer que le Français avait effectué son retour à l’entraînement ce jeudi. Tanguy Ndombele pourra donc peut-être jouer samedi face à Crystal Palace (16h).

TEAM NEWS :

@TanguyNdombele (thigh), @RyanSessegnon (hamstring), @KWPeters (hamstring) & @ericdier (hip) : All returned to training with the squad and being assessed for selection. #THFC #COYS pic.twitter.com/ykNdbJ4p6s

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 12, 2019