Nouvelle compétition organisée par la Fédération Française de Football, le tournoi de France débutait aujourd’hui à 17h avec une rencontre entre la France et le Canada. Tournoi regroupant quatre équipes avec donc la France, le Canada, le Brésil et les Pays-Bas et se déroulant sous forme de championnat. Celui-ci a offert une première rencontre rythmée à défaut d’être animée. Les joueuses de Corinne Diacre ont rapidement pris le contrôle du ballon et Amel Majri manquait de peu d’accrocher le cadre d’une lourde frappe (20e). Les Canadiennes répondaient dans la foulée avec une tête de Christine Sinclair qui passait au-dessus des buts (32e).

Juste avant la pause, Marie-Antoinette Katoto y allait aussi de son coup de casque, mais elle trouvait les gants de Kailen Sheridan (45e +2). Au retour des vestiaires, la France prenait l’avantage grâce à Viviane Asseyi (1-0, 55e). La Bordelaise envoyait son coup franc en pleine lucarne. Delphine Cascarino tentait de doubler la mise en fin de match sans succès (78e). Finalement, l’équipe de Corine Diacre s’impose 1-0 au stade de l’Épopée de Calais. Les Bleues poursuivront leur compétition contre le Brésil samedi à Valenciennes (21h) et face aux Pays-Bas mardi à Valenciennes (21h).