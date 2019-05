A égalité avant la 33e et avant-dernière journée de championnat, Galatasaray (1er, 66 points, +37) et Istanbul Basaksehir (2e, 66 points, +27) se retrouvaient pour un match au sommet. Bien qu’à domicile, Galatasaray se faisait surprendre très vite. Côté gauche, Eljero Elia débordait et plaçait un centre sur la tête de Riad Bajić . Le Bosnien trouvait la lucarne gauche de Fernando Muslera (1-0, 17e).

Dans une rencontre tendue, Galatasaray réussira à revenir au retour des vestiaires. Tout d’abord, Sofiane Feghouli égalisait d’un retourné acrobatique (1-1, 47e). Le Nigérian Henry Onyekuru se chargeait de placer son équipe en tête dans la foulée (2-1, 64e). Avec ce succès, Galatasaray est assuré d’être champion de Turquie pour la deuxième saison de rang.