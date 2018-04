La remontada du Barça sur le PSG est encore dans toutes les têtes et pour longtemps. Sur Canal Plus dimanche soir, Samuel Umtiti a confié une anecdote assez amusante. Après ce renversement de situation historique, le défenseur du Barça a eu du mal à revenir à Paris. Il estime qu’il n’était pas vraiment le "bienvenu".

« Le chambrage des Parisiens ? Ça nous a fait quelque chose parce qu’il restait le match retour. J’ai pu avoir une discussion avec Adri (Adrien Rabiot, ndlr). Après (le match retour, ndlr) quand je suis allé à Paris, on aurait dit que j’avais tué quelqu’un ! Même pour aller au restaurant, c’est limite si on ne me disait pas qu’il n’y avait plus de places alors que le restaurant était vide. » Douce revanche...