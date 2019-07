Proche d’un retour en France, Laurent Koscielny (33 ans) a refusé de partir pour la tournée de pré-saison aux États-Unis avec Arsenal. Une attitude qui agace Ian Wright, ancien grand attaquant du club anglais comme le rapporte RMC Sport.

« Il est celui que nous avons choisi comme capitaine. Et nous entamons maintenant la pré-saison avec notre capitaine qui refuse de partir en tournée... À quoi croyez-vous que l’on ressemble ?, avoue-t-il. C’est quelque chose que je ne comprends pas bien. Je prie Dieu que cela puisse être résolu le plus tôt possible. Qu’il reste ou qu’il parte. Je suis tellement déçu de sa décision de le faire là… Je t’aime Laurent mais tu as pris une pauvre décision. »

