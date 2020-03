Début des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, à Mestalla (21h), où Valence devra signer le plus grand exploit de son histoire européenne lors de la réception de l’Atalanta, avec un retard de trois buts à combler ! La puissance offensive italienne incarnée par Hateboer, Freuler et Ilicic avait fait très mal aux Espagnols à l’aller (4-1) !

Pour ce match, en quête de buts, Albert Celades ne déroge pas à son 4-4-2. Par rapport au match aller, Cillessen récupère la place dans le but à Domenech. Derrière, Gaya, Wass et Diakhaby sont rejoints par Francis Coquelin. Le milieu reste inchangé, avec Ferran Torres, Kondogbia, Parejo et Soler, mais le duo d’attaque diffère : Rodrigo et Gameiro sont élus pour débuter.

Du côté de Gian Piero Gasperini, aligne de nouveau un 3-4-1-2, et change deux joueurs par rapport au match aller. Le gardien, Pierluigi Gollini laisse sa place à Marco Sportiello, alors qu’en défense forfait de dernière minute à l’aller, Djimsiti est bien présent, aux côtés de Caldara et Palomino. Il prend la place de Toloi.

Les compositions d’équipes :

Valence : Cillessen - Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà - Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler - Gameiro, Rodrigo

Atalanta : Sportiello - Djimsiti, Caldara, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pasalic - Gomez, Ilicic