A Arsenal, une opération dégraissage est en cours. Arsène Wenger compte se séparer d’éléments sur qui il ne compte pas cette saison. Parmi eux, le Brésilien Gabriel Paulista. The Sun explique que si une offre arrivait pour Gabriel, les Gunners l’étudieraient. Et justement, Valence a déjà proposé 12 millions d’euros à Arsenal pour le défenseur de 26 ans.

En plus de Paulista, Keiran Gibbs, Carl Jenkinson, Mathieu Debuchy et Lucas Perez sont, eux aussi, susceptibles de quitter le nord de Londres. Du côté des recrues seuls Alexandre Lacazette et Sead Kolašinac ont rejoint le club cet été.