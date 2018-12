Après un Mondial réussi et une victoire finale avec l’équipe de France, Banjamin Pavard (22 ans) a vu sa cote explosée sur le marché des transferts, notamment après sa demi-volée en huitièmes de finale contre l’Argentine. Souvent annoncé au Bayern Munich, et plus récemment au Napoli, le défenseur du VfB Stuttgart avait décidé de rester dans son club l’été dernier, avant un éventuel départ dans les mois suivants.

Interrogé par le journal Le Parisien, l’ancien Lillois s’est montré clair sur sa situation, alors que des rumeurs d’un transfert dès cet hiver chez les Bavarois enflent de plus en plus. « Je n’ai absolument rien signé avec le Bayern. L’intérêt d’un tel club me fait plaisir, mais, aujourd’hui, je suis concentré sur le VfB Stuttgart. Je ne pense pas à l’été prochain. » Actuellement 16e et barragistes de Bundesliga, les Souabes auront besoin du Français pour la deuxième partie de saison.