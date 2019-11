Arrivé à Manchester United en 2017, Victor Lindelöf (25 ans) a découvert la Premier League sous les ordres de José Mourinho. Et l’entraîneur portugais a marqué le défenseur suédois. Dans un entretien accordé au journal suédois Aftonbladet, l’ancien joueur de Benfica a encensé celui qui est actuellement sans club depuis son éviction de Manchester justement.

« Il est, après tout, l’un des meilleurs entraîneurs du monde et il devrait occuper un poste dans l’un des plus grands clubs. Il me manque dans le football. C’est un excellent entraîneur et une personne formidable, à qui je dois beaucoup, raconte le Suédois. C’est lui qui m’a donné cette chance ici, qui m’a fait participer à tout. Il a tout gagné. Quand il dit quelque chose, vous écoutez. »