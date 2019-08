Jamais deux sans trois. Adidas a révélé aujourd’hui la nouvelle tunique des Gunners qui fera office de troisième maillot pour la nouvelle saison. Si le premier était classique en rouge et blanc, le deuxième plus vintage en jaune, le "third" est très foncé. Une couleur bleue proche du noir, avec un jaune fluo pour faire ressortir sponsors et logos.

