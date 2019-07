De nombreux clubs ont changé d’équipementier au 30 juin. Et forcément dès les premières heures du mois de juillet, ceux-ci se sont empressés de divulguer leur toute nouvelle tunique. Après Manchester City qui a dévoilé son tout nouveau maillot Puma, c’est au tour d’Arsenal de présenter son tout nouveau maillot adidas fort d’un contrat hors norme qui va permettre au club londonien de récupérer plus de 70 M€ par an de la marque aux trois bandes.

25 ans après son dernier passage sur le maillot d’Arsenal, adidas a décidé de ne pas chambouler les codes même si cette tunique est clairement un hommage aux maillots des années 80. Le torse rouge qui était déjà précédent dans le dernier maillot Puma des Gunners est toujours présent, de même que les manches blanches. À noter également que des bandes adidas blanches sont présentes sur les épaules. Mais la grande nouveauté se trouve dans le col, celui-là même qui ornait la tunique adidas d’Arsenal dans le milieu des années 80.

Ce nouveau maillot domicile d’Arsenal est déjà disponible sur la boutique Foot.fr

