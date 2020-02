En marge de la présentation de sa nouvelle paire de chaussures avec Nike, Cristiano Ronaldo a réalisé un direct sur l’application Instagram où on le voit présenter le modèle en compagnie d’un jeune footballeur. Ce dernier lui pose des questions et le fait parler notamment de Kylian Mbappé. Le Portugais se montre alors élogieux avec l’attaquant français qu’il désigne comme « le futur et le présent du foot. »