Qualifié au bout de la nuit lors de la séance des tirs au but pour la finale de la Ligue Europa, Chelsea défiera Arsenal en finale à Bakou le 29 mai prochain. Et les Blues pourront compter sur un soutien de poids : celui de Didier Drogba. L’ancienne gloire des Londoniens a bien entendu suivi la demi-finale contre Francfort hier et le moins que l’on puisse dire c’est que suite au penalty victorieux d’Eden Hazard, l’ancien Marseillais était content. Vraiment très content.