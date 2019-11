Absent depuis le 30 septembre dernier et un match nul contre Arsenal, Paul Pogba (26 ans) travaille dur pour revenir le plus rapidement possible à la compétition avec Manchester United. Les fans des Reds attendent avec grande impatience le retour de l’international français.

Victime d’une blessure à la cheville droite, la Pioche donne de ses nouvelles très régulièrement sur son compte Instagram. Ce samedi, le plus jeune de la fratrie Pogba a dévoilé sa séance de réathlétisation et il semble plutôt en forme. Une bonne nouvelle pour les Reds et les Bleus.