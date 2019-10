Victorieux sur la pelouse du Slavia Prague (2-1) mercredi soir lors de la 3e journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone n’a pas impressionné sur le terrain. Et visiblement, les Blaugranas n’ont pas été super non plus lorsqu’il s’agissait de ranger leur vestiaire à Prague avant de partir. Sur une vidéo du média catalan Betevé, on peut voir le désordre et l’état très limite laissé par les joueurs et le staff du Barça après leur passage. Un extrait qui fera sans doute débat dans les prochaines heures.