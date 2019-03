Très en jambes depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille avec quatre réalisations en six matchs sous ses nouvelles couleurs, Mario Balotelli est également en forme pour ce qui est des célébrations. Après son très joli but contre les Verts, Super Mario a pris un téléphone pour filmer sa joie et celle de ses coéquipiers. Comme il l’a avoué après la rencontre, c’était un geste prémédité : « J’ai donné mon téléphone au journaliste de l’OM et je lui ai dit de venir derrière le but parce que si je marquais, j’allais le prendre pour faire une story » (sur Instagram, ndlr).