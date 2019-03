Non convoqués avec la sélection brésilienne et l’Equipe de France, le latéral gauche Marcelo et l’attaquant Karim Benzema sont restés à Madrid pour préparer la fin de saison du Real. Et à l’entraînement, les deux compères continuent de régaler. Hier, le Brésilien a délivré une superbe ouverture pour le Français qui a conclu l’offrande avec une volée du plat du pied. Le tout sous les yeux de Zinédine Zidane qui a du forcément apprécier le mouvement.