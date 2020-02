Titulaire sur le flanc gauche de l’attaque avec le Bayer Leverkusen lors du déplacement à Hoffenheim, Moussa Diaby a inscrit son second but de la saison en Bundesliga, tout en ouvrant le score. Il est aussi magnifique.

Décalé par Bellarabi, l’ancien Parisien vient défier le jeune Posch avant de l’humilier d’un petit pont en entrant dans la surface, puis de battre Pentke tranquillement d’un plat du pied gauche. Une finition limpide.

[ VIDÉO BUT]

Aujourd'hui, c'est Moussa Diaby qui régale !

L'ancien joueur du PSG enchaîne petit pont et frappe placée et donne l'avantage au Bayer Leverkusen !https://t.co/uJOO55k7Jz

