Alors qu’Ernesto Valverde a fait ses valises et que le nouvel entraineur, Quique Setién a débarqué, Antoine Griezmann (28 ans) s’acclimate de plus en plus à sa nouvelle équipe, le FC Barcelone.

À l’entrainement, l’attaquant français régale. Comme le montre cette vidéo postée par le Barca sur son compte Instagram, Grizou marque et bat le gardien d’un subtil geste technique dont il a le secret. Un régal pour les yeux.