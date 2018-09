Le récidiviste. Déjà buteur du talon conte l’Atalanta (3-3, 2e journée de Serie A), Javier Pastore a remis ça ce mercredi soir face à Frosinone (7e journée).

L’Argentin, passé par le Paris SG, a marqué le deuxième but des siens sur la pelouse de l’Olimpico grâce à une talonnade inspirée sur un centre de Davide Santon (28e). Un régal.

[VIDEO - BUT] AS Roma Encore un but génial signé Javier Pastore !!! https://t.co/5NpwaQrCxP

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 septembre 2018