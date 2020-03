Après le désormais célèbre Stay At Home Challenge consistant à jongler avec du papier toilette, Paul Pogba a décidé de lancer son propre défi. Au programme, faire étalage de sa technique à l’image de La Pioche qui sort un bel enchaînement de jongles avant de mettre un panier avec le pied. Le joueur de Manchester United précise qu’il peut s’agir de n’importe quel objet, et que tout le monde peut participer, pas besoin d’être un footballeur professionnel. D’ailleurs un certain Zlatan Ibrahimovic a déjà répondu au défi en montrant qu’à 38 ans, il n’avait rien perdu de sa souplesse.