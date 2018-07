Pas encore rassurée malgré un score de 3 buts à 1 contre la Croatie, la France peut désormais souffler. Suite à un excellent travail de Lucas Hernandez côté gauche, Kylian Mbappé reçoit la passe du joueur de l’Atlético, contrôle et déclenche une frappe à l’entrée de la surface croate. Le jeune attaquant des Bleus trompe Subasic et inscrit son quatrième but de la compétition.

MBAPPE POUR LE 4-1

LA FRANCE FILE LE SACRE #CM2018 #FRACRO 67è, 4-1 Côté gauche, Hernandez percute parfaitement. Il sert Mbappé, qui déclenche une frappe du droit sur laquelle Subasic ne peut rien, 4-1 pour les Bleus ! https://t.co/RJQni8RYXH — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

Suivez la suite de la rencontre sur notre live commenté.