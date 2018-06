Hier avait lieu un moment exceptionnel à La Défense avec le match entre France 98 et une sélection de FIFA 98. Un instant qui a pu être encore plus particulier pour Denis Brogniart qui a assisté à la mi-temps du match à une séance de teqball.

Un deux contre deux avec d’un côté Zinedine Zidane et Robert Pires et de l’autre Youri Djorkaeff et Vincent Candela. Techniquement, c’est impeccable comme ce que les Bleus nous ont montré hier soir.