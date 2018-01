Hier soir, la presse espagnole annonçait un intérêt du Beijing Guoan pour l’attaquant du Sous-Marin Jaune Cédric Bakambu. Le club chinois serait ainsi prêt à débourser 40 millions d’euros et offrir un salaire mirobolant au joueur.

Javi Calleja, l’entraîneur de Villarreal, a confirmé qu’un départ de celui qui totalise 9 buts en Liga cette saison est d’actualité : « le transfert de Bakambu est en train de se conclure et ça peut être une question d’heures. Il y a un intérêt de toutes les parties. Il y a une clause et on dirait qu’ils vont la payer ».