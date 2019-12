Après la gifle reçue contre Liverpool jeudi soir pendant le Boxing Day (défaite 4-0 à domicile), Leicester va tenter de réagir ce samedi contre West Ham, au Stade Olympique de Londres (20e journée de Premier League). En cas de succès, les Foxes prendront quatre longueurs d’avance sur Manchester City. Les Hammers, eux, peuvent s’éloigner de la zone rouge s’ils s’imposent.

Mais pour cette rencontre, Brendan Rodgers va devoir faire sans son meilleur joueur, Jamie Vardy. Le meilleur buteur du championnat d’Angleterre (17 buts) est en effet aux côtés de sa femme qui vient d’accoucher, comme l’a expliqué le club sur son compte Twitter. Il est donc remplacé par le Nigérian Kelechi Iheanacho en attaque.

"Jamie Vardy’s wife had a child today, so he’s with her and congratulations to them." - Brendan Rodgers.

Congratulations !

— Leicester City (@LCFC) December 28, 2019