Formé à Sochaux avant d’exploser à Montpellier, Jérôme Roussillon est l’un des prometteurs arrières gauches français. Le natif de Sarcelles de 26 ans s’est ensuite envolé pour la Bundesliga où il a signé à Wolfsbourg jusqu’en 2022. Cette saison, avec 21 matches et 2 buts marqués, Jérôme Roussillon continue sur sa lancée. Alors, interrogé par Sport Buzzer, le principal intéressé a évoqué son avenir.

« Je pense que la Bundesliga est le meilleur championnat pour moi. Ici, on joue très haut, et c’est ma force. Je me suis intégré très vite, grâce notamment à Josuha Guilavogui. Je me sens très bien, je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Mon avenir ? Vous devez demander à M. Schmadtke. Pourquoi devrais-je partir alors que nous allons jouer en Ligue Europa ? Je suis bien ici, et ma famille aussi », a ainsi déclaré Jérôme Roussillon.