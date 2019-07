Ce n’est plus un secret, Neymar Jr (27 ans) souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. Si rien n’est acté pour le moment, le Brésilien devrait en dire un peu plus sur son avenir lors d’une émission brésilienne, ce vendredi. Interrogé par Marca, Xavi, l’ancien capitaine emblématique du Barça, estime que si ce transfert doit avoir lieu ce serait évidemment une bonne recrue pour le club catalan.

« J’ai joué avec lui et j’ai aussi de bonnes relations. Ce serait un transfert incroyable pour le football. Honnêtement, cela me parait très difficile, juge le champion du monde 2010 dans les colonnes du quotidien espagnol. Mais nous avons également vu beaucoup de choses étonnantes dans le monde du football, comme la signature de Neymar pour 222 millions d’euros au PSG, ce que je n’aurais pas imaginé dans ma vie, et c’est aussi arrivé, alors nous allons attendre. Il est indiscutable que ces dernières années, il est l’un des meilleurs footballeurs du monde, capable de faire la différence. Mais voyons ce que le Barça décide pour le moment. »

