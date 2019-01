L’ancien champion du monde italien, Giancula Zambrotta, est revenu sur le mercato récent de l’Inter Milan et la Juventus de Turin, au micro de Sky Sport. « La Juve est un club toujours actif sur le marché, elle a pris Cristiano Ronaldo non seulement pour son aspect marketing, mais aussi pour les résultats européens et en vue d’une victoire en Ligue des champions. Mais n’oublions pas que le véritable succès a été remporté par l’Inter, qui a acheté un élément clé, avec Beppe Marotta. C’est un apport qui peut faire la différence en dehors du terrain de jeu. »

Beppe Marota, ancien directeur sportif de la Juve entre 2010 et 2018, et arrivé à l’Inter en décembre, est connu pour avoir réussi de nombreux beaux coups sur le marché des transferts. Il avait notamment fait venir Dani Alves, Fernando Llorente, Sami Khedira et Emre Can gratuitement chez les Bianconeri. Il pourrait d’ailleurs bientôt réussir une nouvelle belle affaire, avec la possible arrivée libre de Godin à l’Inter l’été prochain.