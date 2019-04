La réforme de la Ligue des Champions prévue pour 2024 ne plaît pas forcément à tout le monde. Outre les plus petits clubs de Ligue 1 qui craignent d’être exclus du jeu, Zinedine Zidane non plus n’est pas pour. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid préférerait voir un certain équilibre sur la scène européenne.

« Je ne sais pas ce qui se passera, beaucoup d’informations sont publiées mais j’ai toujours pensé aux équipes qui jouent seulement quelques fois la Ligue des Champions. C’est très difficile d’arriver à la disputer et de vivre un moment comme cela. Pour un club qui ne la joue jamais, c’est magnifique. En ce qui concerne l’évolution du football, il faudra voir. Il est vrai que nous voulons progresser, avancer, évoluer mais vous devez trouver un équilibre. C’est juste mon opinion personnelle. » Le football français devrait apprécier ce soutien à peine dissimulé du champion du monde 98.