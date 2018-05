Sergio Conceição a réussi sa mission. Le FC Porto, après quatre ans d’abstinence, a décroché un nouveau titre de champion du Portugal. Le technicien portugais a su s’appuyer sur des éléments marginalisés ou moins en vue les saisons précédentes pour aller chercher ce trophée, remporté ces quatre derniers exercices par Benfica. Yacine Brahimi (28 ans) est l’un d’eux. Après une saison 2016/17 mitigée, marquée par des problèmes avec Nuno Espirito Santo, l’ancien Rennais a retrouvé de sa superbe en 2017/18.

Il suffit de se pencher sur ses statistiques pour s’en convaincre : 9 buts et 7 passes décisives en 33 apparitions avec les Dragões. Grand artisan du bon comportement des Portistas (il a joué 49 matches toutes compétitions confondues, étant impliqué sur 21 buts), le Fennec ne devrait toutefois pas vivre une cinquième saison du côté du Dragão. Sous contrat jusqu’en juin 2019, l’international algérien (40 sélections, 11 buts) est en effet sur le marché des transferts, le FCP ayant besoin de dégager des liquidités pour rester dans les clous du fair-play financier imposé par l’UEFA.

30 M€ sinon rien !

O Jogo assure ce mardi que la direction lusitanienne a déjà fixé un prix minimum pour son n° 8. Il faudra donc lâcher un chèque d’au moins 30 M€ pour s’offrir le natif de Paris, auteur de 41 réalisations en 166 matches disputés sous le maillot portugais depuis son arrivée en 2014. Soit autant que lors du mercato estival 2017 qui n’avait pas vu d’offres suffisantes leur parvenir. Le quotidien sportif fait ensuite le point sur la situation du dossier. L’AS Roma semble actuellement être le courtisan le plus décidé à passer à l’action pour le Portista. Pour autant, ce dernier privilégierait un départ en Premier League.

Outre-Manche, Everton et Newcastle surveillent toujours de près la situation depuis plusieurs mois sans s’être jamais manifestés concrètement. Wolverhampton - promu en PL et proche de Jorge Mendes, agent incontournable au Portugal et ailleurs - serait également sur les rangs, même si la présence de Nuno Espirito Santo, avec qui le joueur ne s’était pas très bien entendu à Porto, ne valide pas franchement cette piste. L’été de Yacine Brahimi promet d’être animé !