C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. Et Andres Iniesta n’a jamais été aussi proche de la sortie. Brillant samedi soir avec le Barça face à Séville en finale de la Coupe du Roi, le milieu espagnol a tout simplement mis le Wanda Metropolitano à ses pieds en récitant une de ses meilleures partitions sous le maillot Blaugrana. Une performance ponctuée d’un but, avant une sortie sous les vivas d’une foule respectueuse face à une telle carrière sous les couleurs du FC Barcelone.

Cela n’a d’ailleurs échappé à personne, les larmes ont coulé sur le visage du principal protagoniste. Les larmes avant la joie ultime de soulever la trentième Coupe du Roi de l’histoire barcelonaise. Une soirée mémorable sur laquelle est revenue Iniesta après la rencontre. « Les fans méritent un 10 sur 10, l’équipe également. Il y avait beaucoup d’émotion, c’est un mélange de sentiments après toutes ces années. Et je suis heureux de donner cette image. Après l’échec à Rome, les supporters méritaient cette victoire, » confie ainsi l’international espagnol.

Mais ce dernier n’échappera pas à la question brûlante du moment : va-t-il vraiment quitter le Barça cet été pour rallier la Chine ? Le numéro huit catalan ne s’est pas défilé au moment d’évoquer son avenir. « Je communiquerai ma décision cette semaine. Aujourd’hui, je me sens heureux et j’ai une affection particulière pour les fans, pas pour aujourd’hui, mais pour tout ce qu’ils m’ont apporté durant ma carrière, et le respect qu’ils ont pour moi, » a ainsi commenté le joueur emblématique du FC Barcelone. On se rapproche donc de l’épilogue du feuilleton Iniesta. Et en Catalogne, on imagine mal les Blaugranas sans lui...