L’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions a surtout fait mal à un homme du côté de la ville catalane : Ernesto Valverde. Le coaching de l’entraîneur blaugrana a ainsi été sévèrement critiqué par les médias catalans et les supporters. La presse évoquait même des tensions dans le vestiaire entre les joueurs et leur entraîneur après le match. Quoi qu’il en soit, il n’y avait pour l’instant pas eu d’informations évoquant un départ ou un licenciement de l’ancien de l’Athletic. Jusqu’à aujourd’hui, où Mundo Deportivo fait ainsi des révélations assez intéressantes.

Le média catalan précise ainsi qu’il est sous pression après cette défaite en Europe, où la direction estime que le Barça a été ridicule. « En cas de défaite en Copa, s’il n’y a pas de doublé, on verra ce qui se passera sur le banc », confie une source du club à MD. Et même en cas de doublé, le Barça pourrait envisager le recrutement d’un nouvel entraîneur, et le Clasico face au Real Madrid aura également un rôle important, et ce même si une défaite n’aurait a priori pas d’incidence majeure quant au titre de Liga.

Voilà qui est clair. Un doublé pourrait ne pas suffire, et l’obtention de la Liga sans la Copa pourrait ainsi sceller l’avenir d’Ernesto Valverde, un an après son arrivée en Catalogne, lui qui faisait pourtant l’unanimité auprès des journalistes (mais pas forcément des supporters) avant cet échec européen. « Nous devons gagner la finale, parce que la perdre serait un échec », confiait-il en conférence de presse. Ernesto Valverde est prévenu.